Reino Unido prohíbe el uso de su espacio aéreo a los Boeing 777

LONDRES, Ingalterra.- Este lunes, Grant Shapps, ministro británico de Transporte, anunció que los aviones Boeing 777 con los motores como los que tenía el aparato que el sábado sufrió un incidente en pleno vuelo en Estados Unidos no podrán entrar en el espacio aéreo del Reino Unido.

El ministro dijo que se trata de una medida temporal y que el Reino Unido seguirá de cerca la situación, después de que uno de los motores de un Boeing 777 de United Airlines se incendiara mientras volaba y tras despegar de la ciudad de Denver, Colorado, con destino a Honolulú, en Hawái.

“Después de los problemas este fin de semana, se prohibirá que los Boeing B777 con motores de la serie Pratt & Whitney 4000-112 entren en el espacio aéreo del Reino Unido. Continuaremos trabajando estrechamente con la CAA (autoridad de aviación civil) del Reino Unido para seguir de cerca la situación“, tuiteó Shapps.

After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation.