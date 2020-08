Reino Unido registra el día más caluroso en 17 años

LONDRES, Reino Unido.-- Este viernes, el servicio meteorológico (Met Office) informó que la temperatura llegó a 36.4 grados Celsius en Heathrow y en Kew Gardens en Londres, con lo que se convierte en el día de agosto más caluroso de Reino Unido desde el 2003 .



It's been very #hot in the southeast this afternoon with temperatures widely above 30°C 🌡️



Heathrow and Kew Gardens have now reached 36.4°C, making it the hottest August day since 2003 #UKheatwave pic.twitter.com/4R8lbiMMq7