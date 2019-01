LONDRES, Inglaterra. (EFE).- El próximo 29 de marzo, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea y, hasta el momento, no ha cerrado “ningún” tratado comercial con terceros países como se había propuesto, según reveló hoy el diario Financial Times (FT).

“Ninguno estará listo para marzo“, indicó a la publicación un funcionario familiarizado con un memorándum interno del Gobierno en el que se evalúan medidas de contingencia para el caso de un “brexit” no negociado.

El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, afirmó en 2017, poco después de que Londres activara el proceso de salida de la UE, que el Ejecutivo replicaría los 40 acuerdos comerciales que mantenía entonces el bloque comunitario con terceros países antes de la ruptura.

“Créanme, tendremos hasta 40 (tratados) preparados para un segundo después de la medianoche del (día 29) de marzo de 2019“, dijo entonces Fox.

Un portavoz del ministerio de Comercio Internacional rehusó comentar “filtraciones” con el diario británico, mientras que un funcionario de ese departamento aseguró que muchos tratados se encuentran “en una fase avanzada.”

Un antiguo trabajador del ministerio, David Henig, esgrimió, sin embargo, que “el departamento está comenzando a descubrir aquello que los expertos en comercio saben desde hace tiempo, que es difícil completar tratados comerciales, ya sean nuevos o reemplacen a otros existentes.”

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, continúa explorando un posible acuerdo sobre los términos de salida de la UE que pueda recibir el respaldo tanto de Bruselas como del Parlamento británico.

Si el 29 de marzo no se ha ratificado un pacto ni se ha formalizado una extensión del plazo, el Reino Unido abandonará el bloque de manera no negociada, por lo que no existirá periodo de transición alguno antes de que el país esté excluido de las estructuras comunitarias.