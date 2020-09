EREVÁN, Armenia. — Combates entre Armenia y Azerbaiyán estallaron el domingo en la región separatista de Nagorno-Karabaj y sus alrededores, dejando dos muertos, y el Ministerio de Defensa armenio dijo que dos helicópteros azerbaiyanos fueron derribados.

Por su parte, Shushan Stepanyan, vocera del ministerio dijo además que las fuerzas armenias hicieron blanco en tres tanques azerbaiyanos. Una mujer y un niño murieron en el área por fuego azerbaiyano.

Nagorno-Karabaj es un enclave armenio dentro de Azerbaiyán que ha estado fuera del control azerí desde el fin de la guerra de 1994. Ambas partes tienen una fuerte presencia militar junto a la zona desmilitarizada que separa la región del resto de Azerbaiyán.

Stepanyan dijo que los combates del domingo comenzaron con un ataque de Azerbaiyán, pero este dijo que las fuerzas armenias atacaron primero y que sus tropas lanzaron una contraofensiva.

La noticia fue duramente recibida por Turquía.

El vocero del partido de gobierno Omer Celik tuiteó: “Condenamos vehementemente el ataque de Armenia a Azerbaiyán. Armenia de nuevo ha cometido una provocación, ignorando la ley”. Prometió que Turquía respaldará a Azerbaiyán y dijo: “Armenia está jugando con fuego y poniendo en peligro la paz regional”.

We strongly condemn Armenia’s attack on Azerbaijan. Armenia has once again violated international law and shown that it has no interest in peace and stability.



Turkey stands in full solidarity with Azerbaijan and unreservedly supports its right to self-defense.