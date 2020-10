ESTAMBUL, Turquía/ATENAS, Grecia.- Tras fuerte sismo registrado este viernes en el mar Egeo, el servicio de emergencias turco AFAD reportó al menos que seis personas han muerto y otras 321 resultaron heridas en la ciudad de Esmirna.

El temblor, de 6.8 grados de magnitud, con epicentro en el mar Egeo, se produjo a las 11.51 GMT e hizo derrumbarse al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía.

Han comenzado las labores de rescate y hasta el momento se han recuperado seis cadáveres y atendido a 321 heridos, según la AFAD, y los trabajos continúan en 17 edificios dañados.

Yavuz Selim Kösker, gobernador de Esmirna, informó que ya se había rescatado a 70 personas de los edificios derrumbados.

Pidió a la ciudadanía abstenerse de subirse a los escombros por el riesgo de agravar la situación de las personas atrapadas y entorpecer el trabajo de los equipos de rescate y aconsejó reducir el tráfico al mínimo para facilitar el paso de ambulancias.

El terremoto ha afectado gran parte del Egeo y, según algunos testimonios, se ha sentido incluso en ciudades tan alejadas como Atenas y Estambul.



En Grecia, el fuerte terremoto registró una magnitud 6.6 grados en la escala de Richter, donde han reportado al menos un muerto, un herido grave y seis leves, así como daños materiales en varios edificios de la isla griega de Samos, que se encontraba a tan sólo 19 kilómetros del epicentro situado en el mar Egeo.

El fallecido y herido grave son dos adolescentes que tras el terremoto salieron de la escuela y regresaban a sus casascuando quedaron atrapados por un muro que se derrumbó en una calle estrecha.

Los menores fueron localizados gracias a que sus padres encontraron sus teléfonos móviles junto a los escombros.

Además, el temblor ocasionó varios tsunamis de baja intensidad, que inundaron muchos comercios y encharcaron las vías más cercanas a la costa.

Tras el sismo, Protección Civil envió un aviso de posible tsunami a través del servicio de urgencias y el gobierno regional del Egeo del Norte pidió a los pobladores que evitaran circular en las carreteras paralelas al mar.

Nikos Dendias, ministro de Exteriores griego, se puso en contacto con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, la disposición de Grecia para enviar fuerzas de rescate que ayuden a rescatar a las víctimas del terremoto en el país vecino.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.