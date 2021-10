Reportan varios heridos en accidente ferroviario al sur de Inglaterra

El vagón de un tren descarriló y otro colisionó con él este domingo al sur de Inglaterra



LONDRES, Inglaterra.- Este domingo, se registró un choque de dos trenes, cerca de Salisbury, al sur de Inglaterra, que dejó varios heridos, informó la red ferroviaria del Reino Unido, Network Rail.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, el incidente ocurrió cerca de las 19.00 GMT, cuando descarriló el último vagón del tren 1708 que se dirigía hacia Bristol, de la compañía Great Western Railway tras “chocar contra un objeto”, cerca de la estación de Salisbury.

Tras el descarrilamiento, la señalización en la zona quedó inutilizada, por lo que el tren 1720, que partió de Londres con destino a Honiton, no pudo prever lo ocurrido y colisionó con el que se había siniestrado previamente.,

“Hay información sobre personas heridas y los servicios de emergencia están en el lugar“, informó Network Rail.

We are currently at the scene of a train crash involving two trains between Andover and Salisbury.



We are responding with the fire and ambulance service at the site close to London Road, Salisbury.



Will update as soon as we have more information. pic.twitter.com/1y3x1p1dkB