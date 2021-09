Rescatan a 58 migrantes en el mar Mediterráneo

ROMA, Italia.- En las últimas 24 horas, el barco “Ocean Viking“, de la ONG SOS Méditerranée, rescató a 58 migrantes en dos operaciones en el mar Mediterráneo.

This morning, the #OceanViking conducted a second rescue operation. 33 people on a wooden boat in distress in international waters off Libya were safely brought onboard, incl. 8 women & 13 children. 2 survivors with chronic medical conditions are under close observation. pic.twitter.com/CRPiECTLq5

Este domingo, a través de sus redes sociales, la ONG informó que el barco humanitario rescató a 33 personas que se encontraban en una barcaza de madera en aguas internacionales frente a Libia, entre las que se encontraban 8 mujeres y 13 niños, también dijo que dos de los náufragos tenían problemas médicos crónicos y que se encontraban bajo observación.

En otra operación de rescate que se llevó al cabo ayer sábado, fueron localizadas 25 personas, entre ellas dos mujeres y tres niños, que viajaban a bordo de otra pequeña barca de madera.

También informó la organización que fueron avisadas otras dos barcazas que al final fueron interceptadas y devueltas a Libia por la guardia costera libia.

The #GeoBarents is back in the Search and Rescue zone again, to save lives and to bear witness to the humanitarian catastrophe at the doorstep of Europe. Leaving people to drown and die at sea is not an option! pic.twitter.com/i2g0HvGe7Y