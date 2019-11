Rescatan a más de 350 migrantes en el Mediterráneo

ROMA, Italia.- Tres buques de ayuda humanitaria de diferentes ONG ha rescatado 366 migrantes en aguas del Mar Mediterráneo, en los últimos días.

El último rescate se produjo la tarde de ayer, cuando el antiguo pesquero vasco Aita Mari, habilitado como embarcación de rescate por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), salvó a 78 personas que iban en una patera, informó la organización en un comunicado.

La embarcación fue localizada en aguas internacionales y espera ahora la asignación de un puerto seguro, dijo la ONG, que también indicó que “los únicos puertos seguros y cercanos son los italianos y malteses.”

Poco antes, la ONG también española Open Arms rescató a 73 migrantes en aguas del Mediterráneo central que viajaban en una barcaza a la deriva que presentaba riesgo de naufragar y fueron hallados a unas 50 millas de las costas libias.

Los 73 rescatados son 69 hombres y cuatro mujeres, entre ellos dos niños de 3 y 4 años de edad, además de 24 menores no acompañados.

Algunos de los migrantes sufren shock traumático, quemaduras, heridas de arma de fuego, hipotermia grave y deshidratación, detalló la organización en sus redes sociales.

La ONG solicitó un puerto seguro al que trasladar a estas personas y esperan instrucciones de los dos países europeos más próximos, Italia y Malta.

Mientras, el barco Ocean Viking, de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, lleva a bordo a 215 migrantes rescatados en los últimos días en tres operaciones distintas en el Mediterráneo central frente a las costas libias.

En un comunicado publicado este viernes, SOS Méditerranée explicó que ha pedido a los centros de salvamento de Italia y Malta que le asignen un puerto, después de haber rechazado la propuesta de las autoridades libias, que le habían atribuido el de Trípoli.

UPDATE: Libyan authorities allocated #Tripoli as port of disembarkation for the 213 survivors onboard #OceanViking. #Libya is not a place of safety for people rescued at sea, as #IOM just reminded. An alternative has again been requested to the competent maritime authorities. pic.twitter.com/kl2OR7hZAw