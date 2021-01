LONDRES, Inglaterra.- Este viernes, Sadiq Khan, alcalde de Londres, declaró a la capital británica en situación “grave” por la rápida propagación de la Covid-19, que amenaza con situar a los hospitales al límite de su capacidad.

Los casos de Covid-19 en Londres superan los mil por cada 100,000 habitantes, mientras que los hospitales tienen un 35 % más pacientes con la enfermedad que durante la primera ola el pasado abril, según indicaron fuentes de la Alcaldía de la ciudad.

El alcalde se comunicó con el primer ministro británico, Boris Johnson, para pedirle que se obligue a la población a llevar cubrebocas fuera de casa, incluso cuando se hace la cola para entrar en los supermercados.

