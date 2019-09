TIRANA, Albania. – Al menos 15 sismos se han registrado en las últimas 48 horas en Albania, tras el terremoto de magnitud 5.8 que sacudió ayer el oeste del país, informó el Instituto Albanés de Geociencias, Energía, Agua y Medio Ambiente.

Un temblor de magnitud 2.9 tuvo lugar hoy domingo a las 7:19 hora local y su epicentro se localizó en la aldea de Gjokaj, a 16.5 kilómetros de la capital Tirana.

Edi Rama, primer ministro de Albania, sostuvo una reunión con los equipos de Emergencias para conocer la situación tras el sismo del sábado.

La ministra de Defensa, Olta Xhacka, informó que unas 550 viviendas en todo el país registraban daños y que 105 personas resultaron con heridas menores.

Sander Lleshaj, ministro del Interior, dijo que más de 2,000 elementos de la Policía trabajan para enfrentar la situación.

El ayuntamiento de Tirana instaló seis albergues para recibir a personas en caso de emergencia.



POGRADEC, Albania. — Los residentes de Albania temen regresar a sus casas después del terremoto de magnitud 5.8 registrado la tarde del sábado, al oeste del país.

Entre los habitantes de Tirana, la capital albanesa, y de la ciudad portuaria de Durres persiste una sensación de temor tras el sismo que dejó al menos 105 personas heridas y daños estructurales en cientos de edificios.

Las autoridades confirmaron que se han registrado más de 100 réplicas del temblor sabatino.

Unas 600 casas resultaron con diversos daños y fueron suspendidos temporalmente los suministros de gas y agua en Tirana, Durres y algunos otros distritos de la región.

Al momento del sismo, a las 4:04 pm (hora de Albania, 6:04 pm GMT), mucha gente huyó de sus hogares. Al menos unas 500 personas pasaron la noche en refugios temporales.

La inspección de viviendas y edificios dañados se llevó al cabo por expertos a primera hora del domingo, mientras las autoridades levantaron más carpas de emergencia.

Olta Xhacka, ministra de Defensa, informó que los pozos de petróleo no sufrieron daños.

Por su parte, Edi Rama, primer ministro de Albania, recibió llamadas telefónicas de sus homólogos de Italia, Francia, Alemania y otros líderes europeos para ofrecer ayuda y asistencia para casos de desastre.

Sad and worried to learn about the series of devastating #earthquakes in #Albania which caused injuries to more than hundred people + serious damage to infrastructure. #EU immediately offered assistance through possible activation of #EUCivilProtection Mechanism @EUinAlbania