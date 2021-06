Se esperan de 3 a 5 huracanes de alta intensidad en el Atlántico

GINEBRA, Suiza.- Clare Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), indicó que este martes 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, en la que se esperan de tres a cinco fenómenos de este tipo de alta intensidad.

It's the official start of the Atlantic #hurricane season today. @NOAA predicts 60% chance of an above-normal season, with a likely range of 13 to 20 named storms, incl 6-10 hurricanes. Names to look out for: pic.twitter.com/0efl0YRuZT

Utilizando datos de la Administración Oceánica de EE.UU., la OMM espera entre 13 y 20 tormentas tropicales en la región esta temporada (tras una cifra récord de 30 en 2020), de las que entre seis y 10 podrían ser huracanes (con vientos superiores a los 119 km/h) y la mitad de ellas de alta intensidad, detalló la portavoz.

El pasado año tuvo un número excepcional de tormentas tropicales en el Atlántico, con seis huracanes de alta intensidad, y Centroamérica fue una de las zonas más afectadas.

Los huracanes "Iota" y "Eta", que casi de forma consecutiva sacudieron Centroamérica en noviembre del año pasado, dejaron unos 200 muertos, decenas de desaparecidos y causaron miles de desplazados.

The 2020-2021 #LaNiña event has ended. It has a temporary global cooling effect, typically strongest in the second year of the event. And indeed, 2021 has got off to a relatively cool start.

This does not mean there is a pause in #climatechangehttps://t.co/RdKsBmt43Z pic.twitter.com/3kaCzLeKps