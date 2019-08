Se registran apagones en gran escala en Reino Unido

LONDRES, Inglaterra. – Apagones en gran escala se registraron hoy en amplias áreas de Reino Unido, lo que ha afectado a trenes, aeropuertos y semáforos.

La empresa UK Power Networks dijo que grandes partes de Londres y del sureste carecen de electricidad.

“Creemos que esto se debe a una falla en la Red Nacional, la cual está afectando a nuestros clientes“, indicó la compañía eléctrica, propietaria de las líneas electricidad de Londres, el sureste y el este de Inglaterra.

We are currently experiencing a major incident on the national electricity infrastructure. We are in the process of restoring customers now and will provide further updates as soon as possible for specific areas We are sorry for the inconvenience this is causing.