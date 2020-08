Sin avances concluye la tercera ronda del acuerdo nuclear entre EE.UU. y Rusia

VIENA, Austria.- La tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para alcalzar un nuevo acuerdo START((Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), el último pacto de control de armas nucleares vigente entre ambas potencias, terminó este martes en Viena sin resultados concretos, aunque las dos partes no descartaron un entendimiento de aquí a fin de año.

S. Ryabkov: Russia stands for an extention of the START Treaty, but is not ready to pay any price for that.