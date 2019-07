BRUSELAS, Bélgica.- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decidió este lunes suspender hasta mañana la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) dedicada a decidir los principales cargos de las instituciones comunitarias, tras no llegar a un acuerdo.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.