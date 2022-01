Tensión en Ucrania: EE.UU. acusa a Moscú y Rusia a la OTAN

Antony Blinken llega a Kiev y busca el apoyo de Europa para frenta una presunta agresión rusa contra Ucrania

MÉRIDA, Yucatán.— Desde que Moscú se anexó Crimea en 2014, las tensiones entre Rusia y Ucrania se han incrementado, sin embargo, movimientos recientes de la OTAN han contribuido a agudizar la crisis entre ambas naciones.

KIEV, Ucrania.- Este miércoles, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, prometió a Ucrania más ayuda militar ante los presuntos planes agresivos del presidente ruso, Vladímir Putin, al que acusó de negarse a rebajar la tensión militar en la frontera entre ambas naciones.

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, Blinken aseguró que “Rusia ha concentrado casi 100,000 soldados en la frontera ucraniana, que puede duplicar en relativamente poco tiempo“.

Antony Blinken comenzó en Ucrania su gira por Europa, con el fin de crear un frente diplomático entre Washington y los países europeos.

Por su parte, Rusia desplegó este día sus primeras unidades militares en Bielorrusia para realizar maniobras conjuntas denominadas “Determinación aliada-2022“, criticadas por EE.UU. y señaladas como parte de las actuales tensiones en la frontera con Ucrania.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, se trata de unidades del distrito militar oriental que llegaron a territorio bielorruso en tren “con sus equipos y armamento habituales".

Las maniobras escenificarán la respuesta ante una agresión exterior, la lucha contra el terrorismo y la defensa de los intereses de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

EE.UU. considera “preocupantes” las maniobras en Bielorrusia tomando en cuenta de que tanto Washington como Kiev han denunciado una posible invasión rusa de Ucrania.

Al respecto, el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró hoy que “no hay ningún motivo” para inquietarse por estos ejercicios.

“Con Bielorrusia tenemos una Unión Estatal que tiene sus propios planes, que deben cumplirse“, dijo Riabkov, quien subrayó que Moscú está dispuesto a dialogar y a encontrar una “solución política” a las actuales tensiones.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, manifestó el “fuerte apoyo” de la Alianza Atlántica a Ucrania durante una conversación telefónica con el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, y aseguró que no comprometerá ante Rusia “principios clave”.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.