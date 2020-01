Tiroteo en Alemania deja al menos seis muertos

BERLÍN, Alemania.- Fuentes de la Policía informaron que se registró un tiroteo en la localidad de Rot am See, al sur de Alemania, que ha dejado al menos seis muertos y varios heridos, también han confirmado que el autor fue detenido.

In der Kleinstadt Rot am See in Baden-Württemberg hat es einen Schusswaffenangriff gegeben. Offenbar gab es Tote und Verletzte. ZDF-Reporter Simon Pfanzelt in Stuttgart über die aktuelle Situation #RotamSee pic.twitter.com/ZP50RVVb3U