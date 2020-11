LONDRES, Inglaterra.- Este viernes, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que la probabilidad de que se consiga un acuerdo pos-Brexit depende de la Unión Europea (UE), antes de que este fin de semana se retomen las negociaciones bilaterales.

Boris Johnson admitió que “claramente, quedan diferencias sustanciales e importantes que salvar“, pero aseguró que ambas partes siguen trabajando en ello.

Johnson insistió en que un pacto bilateral al fin del periodo de transición, que termina el 31 de diciembre, “beneficiaría a la gente a ambos lados del Canal (de la Mancha)“, pero incidió en que el Reino Unido puede “prosperar poderosamente” sin ese tratado.

3/4 But for a deal to be possible it must fully respect UK sovereignty.



That is not just a word - it has practical consequences. That includes: controlling our borders; deciding ourselves on a robust and principled subsidy control system; and controlling our fishing waters.