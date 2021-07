Tormentas e inundaciones dejan 21 muertos en Alemania y Bélgica

BERLÍN, Alemania. — Tras las severas tormentas que afectaron Suiza el martes y el noroeste alemán el miércoles, este jueves, el temporal continúo en Alemania y Bélgica, donde se han reportado al menos 21 muertos y decenas de desaparecidos.

Las fuertes tormentas causaron inundaciones al convertir los arroyos y calles en caudalosos torrentes, que arrastraron autos y derribaran algunos edificios.

Las autoridades de Euskirchen reportaron este jueves que al menos ocho personas perdieron la vida a causa de las severas inundaciones. Los cortes en los servicios de telefonía e internet en el suroeste de Colonia complicaron las operaciones de rescate.

Por su parte, la policía de Coblenza informó de cuatro muertos en el condado de Ahrweiler y unas 50 personas que se refugiaron en los tejados de sus casas a la espera de ser rescatadas.

Seis casas se derrumbaron durante la noche en el poblado de Schuld. “Nos han reportado muchos desaparecidos”, dijo la policía.

