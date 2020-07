Torrencial aguacero deja inundaciones, daños y desaparecidos en Palermo

ROMA, Italia.- Este jueves, la ciudad italiana de Palermo amaneció con muchas calles arrasadas por un violento aluvión que se registró el día de ayer, mientras continúan los trabajos de búsqueda de dos posibles desaparecidos en las inundaciones.

Esta madrugada, elementos del Cuerpo de Bomberos informaron que por el momento no han localizado ningún cadáver en un paso subterráneo completamente anegado, aunque sí varios coches hundidos.

La tarde de ayer un camionero aseguró que había visto desaparecer en medio de las riadas un coche con dos personas dentro, sin embargo, aún no se ha recibido ninguna denuncia, según informan los medios locales.

#Sicilia | Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. Erano in un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta bloccata in strada. (@rtl1025) pic.twitter.com/HZQpEi2OAp