Trump responde en Twitter a críticas del alcalde de Londres

LONDRES (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó el lunes su visita a Gran Bretaña criticando al alcalde de Londres, Sadiq Khan, que dijo que el mandatario no debería recibir los honores de una visita de estado.

Poco antes de que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto de Stansted, cerca de Londres, Trump tuiteó que Khan era un “perdedor” que “se mire como se mire, ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres”.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……