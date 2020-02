Umidigi tampoco asistirá al Congreso de Móviles de Barcelona

MADRID, España.- La fabricante china de teléfonos y relojes inteligentes Umidigi es la primera empresa china que ha cancelado su participación en el próximo Mobile World Congress (MWC), el Congreso Mundial de Móviles previsto en Barcelona, España, a finales de este mes, tras suspender también su presencia Sony, LG, Amazon, Ericsson y NTT Docomo.

Umidigi explicó este lunes que prefiere mantener a sus empleados trabajando en un ambiente seguro y de cuarentena para respetar a las personas del resto del mundo, en un tuit que incluye una etiqueta con la palabra “coronavirus.”

At UMIDIGI we prefer to keep our employees working on a safe and quarantine environment, to respect all the other people around our world. 🌏

Our company decided to #withdraw this year event #MWC2020 #MWC #coronavirus in Barcelona.👍

Please stay safe 🇨🇳