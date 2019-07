Unos 800 bomberos luchan contra los incendios forestales en Portugal

VILA DE REI, Portugal.- El incendio declarado el sábado en Vila de Rei, que se extendió al municipio de Mação, se ha convertido en el más complicado de este verano, informaron las autoridades de Portugal.

Según Protección Civil, el fuego ha sido controlado en el 85% del área afectada, de una superficie aproximada de 50 kilómetros.

El comandante Luís Belo Costa ofreció una rueda de prensa en la que lamentó el aumento de las temperaturas y el cambio de dirección del viento, lo que ha complicado la situación.

Combaten el fuego unos 800 bomberos y quince medios aéreos.

El alcalde de Mação, Vasco Estela, señaló que la situación en el municipio es complicada, hay muchas reactivaciones, el fuego arrasó casi 3,000 hectáreas de terreno y afecta a unas 11 aldeas, señaló el funcionario.



Según el Laboratorio de Fuegos de la Universidad de Trás-os-Montes el incendio ha arrasado 8,500 hectáreas, difundieron medios locales.



En la comunidad de Sarnadas, aldeas de Mação, los bomberos eran ayudados en la extinción por los vecinos, que lamentaban la tardanza en llegar a la zona de los medios aéreos.

Además del incendio en Vila de Rei, el sábado fueron declarados cuatro más en el distrito de Castelo Branco.

De los incendios en Vila de Rei, Mação y Sertã fueron reportados 20 heridos, sólo uno de ellos es grave y fue trasladado a la unidad de quemados de un hospital de Lisboa.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitó al lesionado en el hospital, este domingo.



Las autoridades ya investigan las causas de los fuegos y no descartan la participación humana.

Eduardo Cabrita, ministro de Administración Interna de Portugal, ve con “extrañeza” que varios incendios fueron declarados el sábado casi al mismo tiempo y en localidades muy cercanas.



