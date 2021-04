PARÍS, Francia.- La vacuna Janssen, de Johnson & Johnson, está en medio de la controversia, debido a la detección de casos de un tipo de coágulo sanguíneo "raro y grave", que ha llevó al gobierno de Estados Unidos a detener su aplicación.

Mientras tanto, este miércoles, Francia y España admitieron que continuarán con sus planes de aplicarla a su población, sin embargo, Sudáfrica decidió suspender su uso.

El Gobierno francés indicó este miércoles que mantiene su plan de administrar la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que Estados Unidos ha recomendado suspender de manera preventiva debido a la detección de casos de trombos entre los inmunizados.

En una rueda de prensa, Gabriel Attal, portavoz del gobierno, indicó que esa vacuna, al igual que la de AstraZeneca, estará reservada para las personas mayores de 55 años de edad.

Francia recibió a principios de esta semana una primera entrega de 200,000 dosis de Janssen y estas ya se están empezando a distribuir en los centros médicos y farmacéuticos del territorio nacional.



MADRID, España. — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que mantendrá su objetivo de inmunizar al 70% de su población adulta contra el coronavirus a finales de verano a pesar de la demora en la llegada a Europa de la vacuna de Johnson & Johnson.

El país esperaba recibir hoy mismo un primer envío de 300,000 dosis de la vacuna Janssen. Las autoridades sanitarias quieren dar prioridad a la población de entre 70 y 79 años para recibir la vacuna unidosis.

As of 4/12, 6.8m+ doses of the J&J vaccine have been administered in the U.S. CDC & FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare & severe type of blood clot in individuals after receiving the vaccine. Right now, these adverse events appear to be extremely rare