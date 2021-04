Vacuna turca anticovid entrará a la tercera fase de ensayos clínicos

GINEBRA, Suiza.- Durante una rueda de prensa realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que participó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, este jueves, Fahrettin Koca, ministro de salud de Turquía, informó que una vacuna contra Covid-19 que desarrolla su país entrará a la fase tres de ensayos clínicos en un mes.

Se trata de una de las 18 vacunas contra la Covid-19 que se investigan en laboratorios turcos y podría estar lista para su uso en agosto o septiembre, anunció el ministro.

