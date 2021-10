Vigilan la variante AY.4.2, descendiente de delta; será más contagiosa

Investigadores británicos vigilan de cerca la variante AY.4.2, descendiente de delta, que sería más contagiosa



LONDRES, Inglaterra.- Este martes, expertos británicos aseguraron que investigan "muy de cerca" la aparición de una variante denominada "AY.4.2", que presuntamente desciende de la variante delta del coronavirus, que sería hasta 15% más transmisible que delta y el doble de contagiosa que el SARS-CoV-2 original.

Según los expertos la "AY.4.2" ha aumentado su frecuencia de contagios en el Reino Unido y sería la causante de casi el 10 % de casos de Covid-19 en el país.

Agregaron los investigadores que su prevalencia está aumentando rápidamente, aunque no tan rápido como la primera delta.

An update on AY.4.2. Its trajectory in the UK hasn't changed over the last 2 days. The increase also doesn't seem region-specific, which may suggest A.Y.4.2 is intrinsically more transmissible, rather than being carried by a demographic event (e.g. Immensa testing debacle).

