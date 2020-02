LONDRES, Inglaterra.- La Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, por sus siglas en inglés), dio a conocer este jueves un informe sobre violencia doméstica en Inglaterra y Gales.

Según las cifras dadas a conocer hoy mismo, el número de mujeres que murieron a manos de su pareja o expareja en Inglaterra y Gales ascendió a 80 en los doce meses previos a marzo de 2019, frente a 63 en el periodo comparable anterior.

El organismo detalló que el número de mujeres víctimas de asesinato, homicidio o infanticidio en ese periodo llegó a 241 víctimas, el mayor desde 2006 y con 21 más que en los doce meses previos a marzo de 2018.

While there was a fall in the number of male homicide victims (from 484 to 429), female victims increased from 220 to 241; the highest number since year ending March 2006 https://t.co/XpQhkbym6U pic.twitter.com/VslDO5RBbg