Vive el presente, busca el todo y antepón a Dios a tu yo, sugiere el papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.- Este domingo el papa Francisco celebró la festividad de Pentescostés en la basílica de San Pedro del Vaticano, día en el que los católicos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

El pontífice ofició una misa, concelebrada con sesenta prelados, entre cardenales, obispos y canónigos, y en su homilía defendió la necesidad de vivir el presente, superar las divisiones y anteponer el bien común al individualismo.

El papa Francisco comenzó su homilia hablando de la expresión “Paráclito“, que es la que usa Jesús para referirse al Espíritu Santo, en una doble función, la de dar consuelo y la de abogado.

“Todos nosotros, especialmente en los momentos difíciles como el que estamos atravesando, buscamos consuelo. Pero frecuentemente recurrimos sólo a los terrenales, que desaparecen pronto“, dijo, al compararlos con “los analgésicos, que dan un alivio momentáneo pero no curan el mal profundo que llevamos dentro. Evaden, distraen, pero no curan. Calman superficialmente, en el ámbito de los sentidos y no del corazón".