Vladímir Putin: Internet puede destruir a la sociedad desde dentro

MOSCÚ, Rusia.- "Internet ya ha penetrado en todas las esferas de nuestra vida y en definitiva debe supeditarse no simplemente a las leyes, a las normas jurídicas formales, sino también a las leyes morales de la sociedad en la que vivimos. De lo contrario esta sociedad se destruirá desde dentro", aseguró este jueves el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El Jefe del Kremlin hizo esta afirmación durante una reunión con integrantes de la organización del voluntariado My Vmeste (Estamos Juntos).

"Lamentablemente encontramos no solo llamamientos a salir a la calle a actividades no autorizadas (…). En internet encontramos pornografía y prostitución infantil, con tráfico de drogas, que apuntan al público infantil y a los adolescentes“, dijo.

El presidente Putin dijo que los manifestantes salen a la calle para hacer "gamberradas", atacar a la policía y luego "esconderse detrás de los niños".

