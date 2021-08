Evacuan en barco a habitantes de isla griega de Eubea por voraz incendio

Los incendios en Grecia han causado todo tipo de estragos desde hace una semana.

Días en los que comenzaron a presentarse estos siniestros a causa de las altas temperaturas registradas en los últimos días, las cuales han superado los 40 grados centígrados.

Incendios como el de ayer en Atenas obligaron a evacuar localidades enteras, han quemado múltiples viviendas y también han dejado varios heridos.

Este sábado 7 de agosto, un capítulo más de esta terrible situación se dio en la isla griega de Eubea, donde más de 1,300 personas tuvieron que ser evacuadas en barco del pueblo costero de Limni, rodeado de llamas.

"Más de 300 familias cuya única vivienda fue destruida por el fuego no saben dónde vivir y son reubicadas en hoteles", dijo Fanis Spanos, gobernador de la región.

Ante la crisis, el Ministerio del Interior griego prometió dar 1.5 millones de euros (unos 36 millones de pesos) en ayudas de emergencia para las zonas afectadas en el país.

Watch: Flames tore through the coastline of Evia, a Greek island, causing residents and tourists to evacuate by ferry, as southern Europe grapples with one of its worst heat waves in decades. https://t.co/pUA0iVMIsC pic.twitter.com/4LbprwjvcK