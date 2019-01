Examinan clínica donde una mujer en estado vegetativo dio a luz

Les harán pruebas de ADN

PHOENIX.— La policía entregó este martes órdenes judiciales para que todos los varones que trabajan de un centro médico de Phoenix entreguen muestras de ADN, luego de que una paciente en estado vegetativo desde hace años dio a luz.

El incidente movilizó las investigaciones por parte de las agencias estatales y destacó las preocupaciones de seguridad de los pacientes que están incapacitados.

La clínica está de acuerdo

Por su parte la clínica privada Hacienda HealthCare manifestó que veía con buenos ojos las pruebas de ADN a sus empleados.

“Continuaremos cooperando con la policía de Phoenix y con las demás agencias de investigación para descubrir lo que sucedió en esta situación profundamente perturbadora”, dijo la compañía en un comunicado.

La información es imprecisa

El portal de noticias Azfamily.com reportó que la mujer, que se encontraba en estado vegetativo desde hace más de 10 años luego de casi ahogarse, dio a luz el 29 de diciembre.

El nombre de la víctima no es público y no se sabe si tiene algún familiar o tutor. Hasta el momento no han informado si el personal de la clínica Hacienda de Los Ángeles sabía del embarazo o se enteró hasta el nacimiento.

Renuncia el director

Bill Timmons, el director general de la Hacienda, renunció el lunes, informó el portavoz David Leibowitz.

Los directivos de la empresa aceptaron la renuncia de forma unánime.

La oficina del gobernador Doug Ducey calificó la situación como “sumamente perturbadora”. Mientras tanto, la policía de Phoenix no quiere comentar al respecto.

Implementan medidas de seguridad

La clínica Hacienda atiende a infantes, niños y adultos jóvenes en un estado de salud “frágil” o con discapacidades de desarrollo.

el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Arizona afirmó que implementaron nuevas medidas de seguridad. Entre ellas están: una mayor presencia del personal durante cualquier interacción con pacientes, más supervisión de las áreas de atención al paciente y medidas de seguridad adicionales que involucran a los visitantes.

Un antecedente

La base de datos en línea del estado para centros de atención médica muestra varias quejas sobre Hacienda de Los Ángeles que datan de 2013.

Entre todas, la mayoría está relacionada con simulacros de incendio y la preparación para evacuar el inmueble o la elegibilidad para el programa gubernamental de asistencia médica para pobres o discapacitados.

Sin embargo, una queja de diciembre de 2013 expone una acusación de que un miembro del personal hizo comentarios sexuales inapropiados sobre cuatro pacientes dos meses antes.- Con información de AP