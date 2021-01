Exhibe a su mamá tras participar en asalto al Capitolio; la despiden

Un joven provocó que su madre perdiera el trabajo, pues compartió una grabación en la que se identificó a la mujer ejerciendo actos de violencia.

EE.UU.— Una joven identificó a su madre como una de las participantes en los disturbios que simpatizantes del presidente Donald Trump, realizaron en el Capitolio el pasado 6 de enero.

La grabación provocó repercusiones, pero la joven explicó la razón por la que exhibió a su mamá en redes sociales.

This lady ran up once the cop was behind police lines and assaulted an officer. Find her. Have her arrested. pic.twitter.com/NF3v5dRtKd — Tiandra Strickland (@mindfvcked__) January 6, 2021

A ella le prohibió unirse al movimiento Black Lives Matter

Helena Duke, de 18 años de edad es la joven que compartió en Twitter el vídeo en el que se puede ver a Therese Duke, su madre, golpeando el rostro de otra ciudadana americana.

Tras la viralización del vídeo, la joven explicó que su mamá le advirtió que no acudiera a las protestas del movimiento Black Lives Matter (BLM), porque se tornarían violentas.

Hi this is the liberal lesbian of the family who has been kicked out multiple times for her views and for going to BLM protests to care what happens to me so:

Mom: Therese Duke

Uncle: Richard Lorenz

Aunt: Annie Lorenz pic.twitter.com/cuBAPJ3GJA — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

Sin embargo, cuando su prima le envió el vídeo en el que identificó a su madre presuntamente acosando a una mujer, se sintió confundida

“Sentí que fue algo surrealista que ella estuviera allí y que la mujer en ese video viral, fuera mi madre. Fue muy abrumador”, reveló a una publicación impresa.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent...this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

Fue despedida

Tras la publicación del vídeo, la mujer fue despedida de su trabajo en el hospital UMass Memorial, pero su hija Helena fue despedida porque en el vídeo se le pudo ver sin cubrebocas.

Por su parte, el hospital a través de un comunicado confirmó que Therese Duke “ya no es parte de nuestra organización”.- Con información de Expreso.press y redes sociales.

for those that don’t believe it’s my mother... pic.twitter.com/jbSQysEZZ0 — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

