Exige entregar a diez guerrilleros

Cuba dice que actuará conforme a los protocolos

BOGOTÁ (EFE).—El impacto del atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se trasladó ayer al campo internacional con la petición reiterada a Cuba por el presidente colombiano, Iván Duque, de que le entregue a los diez miembros de esa guerrilla que integran la delegación de paz.

Duque ordenó la noche del viernes la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores del ELN que están en la isla caribeña como consecuencia del ataque contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. Cuba respondió ayer invocando protocolos diplomáticos.

“Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las partes y otros garantes”, escribió en Twitter el canciller de la isla caribeña, Bruno Rodríguez.

De inmediato, Duque, que participó en el departamento del Tolima (centro) en un homenaje a los 20 cadetes de la Policía muertos por la explosión de una camioneta bomba, insistió en su petición.

“Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberaran a los secuestrados y cesaran los ataques terroristas”, aseveró el mandatario.

El jefe de Estado agregó que dada la gravedad del ataque terrorista, que dejó también 68 heridos, Colombia le pide “a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia”.

Argumentó que el atentado “fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia”.

Al respecto, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, calificó ayer el hecho de “demencial” y comentó que “ante eso no hay protocolo que pueda aducirse para proteger el terrorismo”.

“Le digo con todo respeto al Gobierno de Cuba que es hora de que capturen a los integrantes del ELN que están en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades”, manifestó.

Las negociaciones con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito, y en mayo del año pasado fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin resultados tangibles el 3 de agosto, cuatro días antes de la posesión de Duque.

El presidente recibió ayer nuevos apoyos internacionales, empezando por el de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien pidió a Venezuela, país donde según autoridades colombianas se refugian jefes del ELN, que no dé guarida ni protección a los terroristas de esa guerrilla.

En un vídeo divulgado en redes sociales, Bolsonaro le solicitó al ELN que deje las armas y “ponga en libertad a los incontables secuestrados que tiene en su poder”.

Del mismo modo, el Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, apoyó la decisión del Ejecutivo colombiano frente a los líderes del grupo guerrillero.

De un vistazo

Apoya el diálogo

El líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, pidió ayer al presidente colombiano, Iván Duque, mantener las conversación de paz con el ELN.

Para evitar más violencia

En una carta abierta Londoño advirtió a Duque que terminar el diálogo puede traer como consecuencia más actos de violencia como el ocurrido el pasado jueves en Bogotá.