Exigen justicia climática

Compromiso por una mejor gestión de la agricultura

Sociedad

Mensaje contra el capitalismo en festiva manifestación durante la cumbre CPO26

Una mariposa azul gigante tomó ayer los lluviosos cielos de la ciudad de Glasgow, al tiempo que decenas de miles de personas, encabezadas por líderes indígenas de todo el mundo, se manifestaban por sus calles en el Día Global de la Justicia Climática.

La gran marcha del clima se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, con mensajes contra el capitalismo, el consumo de carne, la energía nuclear o a favor de los refugiados políticos.

“Aquí estamos todos marchando no sólo por nosotros: por los animales, por el mundo vegetal, por todo lo espiritual (...). No hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Somos todos una gran familia, la familia humana”, declaró el activista mapuche Calfín Lafkenche.

Mientras, en la cumbre CPO26 se daba a conocer el compromiso de 45 países para tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y una gestión del suelo más natural y sostenible, medidas que tendrán especial impacto en Latinoamérica.

Entre los Estados que rubricaron alguno de los dos pactos están España, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil o la India. Esos compromisos incluyen la movilización de 4,000 millones de dólares en nuevas inversiones.