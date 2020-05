Exigen la reapertura de comercios en Nueva York pese a Covid-19

NUEVA YORK.- Decenas de dueños de pequeños negocios exigieron este sábado al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde Bill de Blasio; poner fin a las medidas de su plan "Nueva York en Pausa", que permite sólo negocios considerados esenciales operar durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Portando carteles con mensajes de "encierren a los criminales, no a los americanos" y banderas de EE.UU.; unas 200 personas en el condado de Staten Island realizaron una manifestación con sus automóviles para repudiar que Cuomo haya extendido hasta el 28 de mayo la directriz de permanecer en casa en cuarentena.

Steve Margarella, que convocó la manifestación, dueño de un negocio en la industria de la construcción; calificó de "arbitraria" e "inconsistente" la decisión de Cuomo de considerar algunos negocios de esenciales y de cuáles deben permanecer abiertos.

Igualmente considera que la decisión de extender su plan de "Nueva York en Pausa"; que Cuomo puso en marcha para evitar la propagación del virus, será "devastadora" a la economía.

El gobernador permitió o que cinco regiones al norte del estado pudieran reabrir su economía desde el viernes, porque cumplían con los requisitos sanitarios exigidos. El resto del estado tendrá que esperar hasta el 28 de mayo.

"He tenido negocios en Nueva York durante más de 45 años y me he enfrentado a muchos desafíos, impuestos altos y regulaciones onerosas, la casi bancarrota de la ciudad, la pérdida de todo mi equipo por la tormenta Sandy y por muy malas que hayan sido esas cosas, nunca había estado tan cerca de tener que cerrar mis puertas como lo estoy hoy", argumentó.