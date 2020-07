Exigen respuesta a la crisis

Amenazan con cerrar hospitales en Honduras

TEGUCIGALPA (EFE y AP).— Un grupo de médicos del sector público de Honduras amenazó ayer con cerrar los hospitales si las autoridades no cierran las maquilas y los negocios no esenciales, por tres semanas, en seis municipios del país por el alto número de contagiados con Covid-19.

“Tenemos que poner un alto ya, no podemos seguir llorando los muertos, pero ya no más, ya no soportó este dolor, si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales, no se puede seguir llorando cada semana a un colega, esto no puede seguir compañeros”, indicó ayer, Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras.

Santos aseguró además que “los focos de infección son las maquilas, las comidas rápidas, centros comerciales y la industria, esto no se va a detener”.

Santos y otros médicos solicitaron ayer a las autoridades el cierre, por tres semanas, de los negocios no esenciales en los municipios de San Pedro Sula, Villanueva Choloma y La Lima, en el departamento caribeño de Cortés; Quimistán, en San Bárbara (occidente), y El Progreso, en Yoro (norte).

“Me mantengo de pie porque siento que es mi deber permanecer de pie, pero creo que ya no podemos seguir poniendo los muertos por una sociedad irresponsable, mientras que la maquila está produciendo una gran cantidad de enfermos y contagiando a los médicos, que no tienen el adecuado equipo de protección personal”, enfatizó el médico.

Con 10,060 enfermos y 329 muertos, Cortés es la región que registra la mayor incidencia de personas que han contraído el coronavirus en el país centroamericano, que en total suma 22,921 contagios.

“Tenemos que pronunciarnos enérgicamente, esta ciudad se tiene que cerrar y tenemos que trabajar para eliminar los focos de contaminación y no lo vamos a lograr mientras Choloma, Villanueva, El Progreso, La Lima y los lugares donde están las maquilas continúan produciendo la gran cantidad de enfermeros”, añadió Santos.

Al menos una docena de personal de salud ha muerto en Honduras por complicaciones a causa del nuevo coronavirus, según cifras del Colegio Médico.

La directora departamental de la región Sanitaria en Cortés, Dinora Nolasco, dijo a periodistas que la economía no se debe detener y aseguró que el sector de la maquila no reporta altos contagios de Covid-19.

“No sé por qué están opinando sobre estos municipios donde ellos técnicamente solo han ido a visitar, ellos conocen la situación de hospitales, pero no conocen la situación de estos municipios”, señaló Dinora Nolasco.

Según la funcionaria, los masivos contagios se registran “en las casas”, por lo que instó a las autoridades a sacar el montón de médicos a los barrios y colonias a educar a la población.

El Colegio Médico debe “unirse a la lucha” que ha emprendido la Secretaría de Salud, subrayó Dinora Nolasco, quien afirmó que las autoridades sanitarias no han recibido apoyo de esa entidad.

En El Salvador, debido al incremento acelerado de contagios y fallecidos por Covid-19, el gobierno anunció ayer que retrasa por 15 días el levantamiento de la segunda fase de restricciones impuestas a las operaciones comerciales para contener la pandemia.

“Es lo menos que podemos hacer, ante el aumento de casos y el número de fallecidos. Aunque lo que en realidad necesitamos, es una cuarentena, para bajar la curva”, manifestó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter.

Bukele urgió a la Asamblea Legislativa a aprobar un régimen de excepción nacional por quince días que incluye una nueva cuarentena para tratar de frenar la expansión del virus.

El Salvador registra 5,777 casos confirmados, 217 fallecidos y 4,573 personas recuperadas, según el más reciente reporte oficial.

Con la primera fase que comenzó el 16 de junio, los taxis amarillos y ubers comenzaron a recorrer las calles y carreteras, se permitió la reapertura del sector construcción, la industria manufacturera, textil y electrónica, los centros comerciales para ventas en línea o por teléfono y restaurantes a domicilio o para llevar.

Los salones de belleza y las peluquerías también comenzaron a operar, pero solo para personas con citas, entre otras actividades que incluyen el sector público. Las escuelas, colegios y universidades del sector público y privado siguen cerradas.

La segunda fase estaba programada para iniciar el 7 de julio, pero ahora tendrá que esperar hasta el 21 del mismo mes. Comprendía la reactivación del transporte público de pasajeros, las industrias del calzado, plásticos, cosméticos, creativa y escuelas de aviación. También estaba contemplado el reinicio de actividades en los restaurantes con espacios abiertos y cerrados, al tiempo en que se iba a permitir a las personas salir a caminar cumpliendo las medidas de protección.

El Salvador fue uno de los primeros países del mundo en adoptar las medidas más severas de Latinoamérica para impedir la propagación del Covid-19. Ordenó el cierre del aeropuerto internacional e implementó la cuarentena obligatoria, dos de una serie de medidas que según el gobierno permitieron contener el ingreso del virus y retardar la propagación masiva en todo el territorio nacional.

De un vistazo

Cifras mundiales

El número de casos confirmados de Covid-19 se situó ayer en más de 11.1 millones, mientras que los fallecidos son 528,104, según el más reciente recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Récord

El número de infecciones diarias ha roto un lamentable récord en las últimas al alcanzar las 203,836.

Casos en América

América ha sumado en los dos últimos días casi 300,000 casos adicionales y ahora registra 5.7 millones de contagios.