Exigen seguridad a las autoridades

Compromiso del gobierno ante la presión femenina

LONDRES (EFE).— El rapto y asesinato de una joven que volvía a casa sola por la noche en Londres levantó una ola de indignación en el Reino Unido y obligó al gobierno a comprometerse a buscar estrategias contra la inseguridad que sufren las mujeres en las calles.

El primer ministro, Boris Johnson, reunió ayer a los principales miembros de su gobierno con responsabilidades en Seguridad y Justicia, así como a altos mandos policiacos, para poner en marcha un plan de actuación contra la violencia de género, mientras que la ministra de Interior, Priti Patel, anunció en el Parlamento que diseñará una “nueva estrategia” en ese ámbito.

“Demasiadas de nosotras hemos caminado a casa desde la escuela o el trabajo y hemos escuchado unos pasos incómodamente cercanos por detrás. Demasiadas de nosotras hemos fingido hablar por teléfono con una amiga para espantar a alguien”, dijo Priti Patel ante la Cámara de los Comunes.

La ministra aspira a presentar este año una renovada hoja de ruta contra la violencia de género, mientras el Parlamento ultima al mismo tiempo una Ley de Abusos Domésticos que comenzó a tramitarse en marzo del año pasado y ampliará la lista de los delitos asociados a la violencia contra las mujeres.

El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, encabezó las llamadas a una revisión de las leyes para proteger a las mujeres.

“Esta última semana hemos asistido a un torrente de dolor e ira“, afirmó el alcalde. “La terrible realidad es que muchas mujeres y niñas no se sienten seguras. Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para solucionarlo“, agregó.

Londres Protesta

Cientos de personas volvieron a manifestarse ayer en las inmediaciones del Parlamento.

Medida necesaria

“No he conocido en toda mi vida una mujer que no haya sido acosada sexualmente, o incluso algo peor. Si no hacemos eso (protestar) no sé cómo lo vamos a cambiar“, expresó Rosie, de 26 años, una de las participantes en esa protesta.