Éxodo de venezolanos

Miles llegan a Perú antes de necesitar visas

AGUAS VERDES (AP).— Cargando a su bebé de un año y junto a su otro hijo de ocho, Betania Ramírez y otros miles de venezolanos ingresaron ayer a Perú un día antes de que entre en vigor una ley que dificulta la llegada de quienes huyen de la crisis de su país. Cansada y sedienta, formó una fila para presentar su cédula de identidad en la agencia migratoria peruana.

El jueves ingresaron a Perú 5,489 venezolanos, la mayor cantidad de extranjeros de un solo país en un solo día en la historia peruana, según cifras oficiales locales y de la agencia para refugiados de Naciones Unidas.

Como Betania Ramírez, miles de venezolanos libran una carrera contra el tiempo para ingresar a Perú poco antes del endurecimiento de las reglas migratorias que exigirán pasaporte y visa humanitaria a partir de hoy.

Betania Ramírez sabía que tenía que enfrentarse a la incertidumbre en un país donde no tiene a nadie. Tuvo que elegir entre quedarse en su natal ciudad de Barinas, acompañando a su anciana madre y pasando hambre, o lanzarse hacia lo desconocido con sus dos hijos: Xiomara y Emmanuel.

“Yo me voy de la mano de Dios”, dijo la madre soltera de 26 años que hace una semana inició un enloquecido viaje que implicó cruzar Colombia y Ecuador donde, afirmó, le robaron su equipaje, la maldijeron y escupieron por ser venezolana.

“Estos venezolanos, marranos, malditos, regrésense pa’ su tierra”, asegura que le dijeron unas mujeres en un terminal de buses en Colombia.

En las calles y carreteras, por las que caminan e incluso duermen, “estás expuesto a que te roben, a que te violen… A mí no me pasó eso porque Dios sabe lo que está pasando en Venezuela”, dijo la exempleada de limpieza en un local gubernamental en Barinas. Sin embargo, no todo fue malo, recordó que otros colombianos le regalaron una manta, jugos artificiales y pañales.

Mientras relataba sus desventuras, su bebé lloraba. No le había cambiado de pañal por horas y tenía la piel irritada. Como miles, Betania Ramírez y sus niños llevaban la misma ropa por días, la cual habían lavado y vuelto a colocarse incluso húmeda durante el viaje.

Casi todas las historias de los migrantes recogidos por la AP coincidían en que habían partido de Venezuela lo más de prisa posible para ingresar por el puesto fronterizo peruano del distrito de Aguas Verdes, antes de que la nueva ley impuesta por el presidente peruano, Martín Vizcarra, se convierta en un muro infranqueable.

En junio Perú anunció que desde la cero hora de hoy se exigirá pasaporte y visa humanitaria, documentos que deben tramitarse antes en los consulados peruanos de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Jorge Macchia, de 53 años, quien era un comerciante acaudalado en la ciudad venezolana de Valencia y lo perdió todo en medio de la crisis, dijo que la medida era injusta: “Mi mujer y mis dos hijas están en camino, pero no sé si llegarán a cruzar la frontera”.

La frontera peruana estaba abarrotada el mediodía de ayer. Regina de la Portilla, vocera de la agencia para refugiados de Naciones Unidas, indicó que la afluencia de migrantes estaba relacionada al anuncio de la introducción de la visa humanitaria en Perú.

Según autoridades ecuatorianas, 7,000 venezolanos se dirigían ayer hacia la frontera con Perú. Organizaciones humanitarias han contratado 16 autobuses que en cuanto se llenan salen con destino a la población ecuatoriana de Huaquillas, en la frontera con su par peruana Aguas Verdes.

Más de 820,000 venezolanos han ingresado desde 2016 luego que Perú abriera sus puertas a los migrantes durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La actitud peruana se fue endureciendo conforme los venezolanos llegaron en cantidades cada vez mayores, sumado al cambio de gobierno en 2018 tras la renuncia de Kuczysnki por un escándalo político.

Amnistía Internacional ha calificado de “ineficientes” las nuevas reglas de ingreso porque considera casi imposible conseguir pasaportes en Venezuela, mientras que la iglesia católica peruana pidió a Vizcarra que el país continúe “dando muestras de solidaridad”. En Lima, los venezolanos prefieren guardar silencio.

Perú es el segundo país, después de Colombia que recibe mayor cantidad de migrantes venezolanos. Suman más de 820,000, según datos de la agencia peruana de migraciones.

Reunión Venezuela

Suecia confirmó ayer una reunión internacional para analizar la crisis en Venezuela.

En Estocolmo

El gobierno de Suecia organizó una reunión en Estocolmo con varios actores internacionales para debatir, encontrar y promover una solución política y democrática a la crisis que desde hace varios años afecta a Venezuela.

Invitados

Trascendió que a la reunión asisten representantes diplomáticos de la Unión Europea, Rusia, China,Turquía y de varios países latinoamericanos del denominado Grupo de Lima. Se hizo notar que Estados Unidos no está presente en el encuentro.