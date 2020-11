Expectativa y silencio

Cautela entre aliados políticos del republicano

REDACCIÓN INTERNACIONAL (EFE).— América sigue con expectativa el desarrollo del conteo de las elecciones en Estados Unidos y, frente a la tensión que se vive en ese país norteamericano, la mayoría de los gobiernos prefiere esperar con calma el nombre del presidente que gobernará la mayor potencia mundial en los próximos cuatro años.

Tras una campaña polarizada, Estados Unidos sigue esperando los resultados electorales oficiales con la posibilidad de que el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, impugne el recuento de los votos, que hasta el momento favorecen al aspirante demócrata Joe Biden.

Hasta el cierre de esta edición las proyecciones de los medios señalan que Biden cuenta con una clara ventaja ante Trump.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazo pronunciarse sobre las elecciones en Estados Unidos hasta que no se aclare el vencedor, si bien celebró que el proceso electoral no ha generado “ninguna alteración” en la economía mexicana.

“A mí me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración”, dijo el presidente.

En 2016, tras la victoria electoral de Trump, quien prometía acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), en vigor desde 1994, el peso mexicano sufrió una caída histórica.

Sin embargo, analistas consideran que para López Obrador es más cómoda la reelección de Trump que comenzar una relación con Biden. “Al final, tanto los republicanos como los demócratas nos aprietan igual las tuercas en el tema migratorio y el narcotráfico”, añaden estas fuentes.

El presidente de Brasil , Jair Bolsonaro, reiteró su apoyo a Trump y subrayó su deseo personal de que sea reelegido, aunque dejó claro que eso no supone una interferencia en el proceso electoral.

Bolsonaro añadió que “Brasil seguirá siendo Brasil y mantendrá su tradición de no interferencia” en los procesos internos de otros países y reiteró sus críticas a Biden, quien ha puesto en tela de juicio las agresivas políticas del presidente brasileño en materia medio ambiental y en particular para la región amazónica.

Los políticos colombianos también han optado por la prudencia y están a la espera de que se decida el ganador de las elecciones en Estados Unidos antes de manifestarse.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que “como todo el mundo sabe, hay un proceso electoral en marcha en Estados Unidos. Por supuesto estamos siguiéndolo con cautela y lo seguiremos todo el día y en el transcurso de días”.

Una encuesta publicada este martes en Canadá señaló que el 75 % de los canadienses estaban preocupados por el resultado de la elección presidencial estadounidense y que tras esta se genere un aumento de las tensiones raciales en el país vecino que causen protestas y violencia.

La ONG Human Rights Watch aseguró que el “falso” anuncio prematuro de victoria electoral del presidente Trump solo podría ser bienvenido por los dictadores del mundo y pidió a las autoridades que se cuenten todos los votos, después de que el mandatario amenazara con recurrir al Tribunal Supremo para parar el proceso.

“Los autócratas podrían estar perfectamente felices de socavar la democracia en los Estados Unidos dando la bienvenida a una declaración prematura de la victoria. Pero los líderes que se preocupan por la democracia deberían prestar atención a lo que quieren los votantes de acuerdo a lo que determinan las reglas electorales, en lugar de lo que dicen los candidatos”, aseguró el director de HRW Kenneth Roth.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo ayer que no opinará sobre las elecciones estadounidenses, y pidió reciprocidad de cara a las votaciones legislativas que el país caribeño celebrará en diciembre.

“Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones (...) no nos metemos, yo no me meto, Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral”, dijo el presidente venezolano durante una alocución televisada.

Pese a no entrar en detalles, Maduro tildó de “sorprendente” el proceso electoral estadounidense sin dejar de mencionar que en Venezuela los resultados de las votaciones se conocen el mismo día que los ciudadanos acuden a las urnas.

“En Venezuela hay otras reglas de juego, somos diferentes y deben respetarnos”, remarcó.

Al otro lado del Atlántico, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó que el bloque “sigue dispuesto a seguir construyendo una fuerte asociación transatlántica” sea cual sea el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses.

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, afirmó que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos está en “gran forma” y que está seguro de que se fortalecerá aún más ya sea que gane Trump o Biden.

De un vistazo

Buena relación

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, afirmó ayer que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos está en “gran forma” y que está seguro de que se fortalecerá aún más ya sea que gane Donald Trump o el demócrata Joe Biden las elecciones en ese país.

“Irán cada vez mejor”,

Los vínculos con Estados Unidos “irán cada vez mejor”, afirmó Raab a la cadena Sky News, si bien no quiso pronunciarse sobre los resultados hasta que termine el recuento de los votos.

Confía en el sistema

El titular de la diplomacia británica admitió que confía en el sistema electoral y que por el momento el resultado “es muy reñido”.