Explosión e incendio en refinería de Texas deja 37 heridos

TEXAS.- Al menos 37 heridos, ninguno en estado crítico, dejó la explosión en la refinería de ExxonMobil, con sede en Baytown, informó el gerente de la planta de olefinas, Janson Duncan.

El funcionario indicó que los heridos ya están en un hospital para que les atiendan sus quemaduras, que en su opinión no ponen en riesgo la vida de los afectados.

Tras mencionar que la refinería no ha detectado algún impacto dañino para la comunidad, indicó que el incendio ocurrido después de la explosión en la planta fue “aislado” y aún se desconocen las causas que provocaron ambas situaciones.

En la zona siniestrada laboran los cuerpos de emergencia y de la propia compañía para controlar la conflagración en el área con polipropileno.

Breaking: Large explosion followed by a fire at an Exxon plant in Baytown, Texas. The nearby area is under a shelter-in-place order. pic.twitter.com/0JEHeEPZuA