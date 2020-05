Explosión en Los Ángeles deja 10 bomberos heridos (Vídeos)

LOS ÁNGELES (AP) — Una explosión sacudió el sábado el centro de Los Ángeles, donde dejó 10 bomberos heridos, y más de 200 acudieron al lugar cuando las llamas parecían propagarse a otros inmuebles.

Se desconocía de momento la condición de los lesionados. Las imágenes transmitidas desde los helicópteros de cadenas noticiosas mostraban a decenas de camiones de bomberos en el lugar.

Mientras los bomberos dirgían sus mangueras hacia un edificio donde ocurrió la explosión en el distrito Toy de la ciudad, otros permanecían cerca con camillas listas para los lesionados.

“Mis pensamientos están con nuestros valientes bomberos @LAFD”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un tuit. “Estamos siguiendo de cerca esta situación mientras conseguimos más información”.

