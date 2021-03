Expresidenta interina de Bolivia, detenida por terrorismo

LA PAZ- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) fue aprehendida en la madrugada de este sábado en Beni (noreste). Se le acusa de "terrorismo, sedición y conspiración" por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país sudamericano.

"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", reveló el sábado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.

Posteriormente el Ministerio de Gobierno informó sobre el traslado de Áñez desde Trinidad (noreste) a la ciudad de La Paz (oeste). La Fiscalía General del Estado ordenó el viernes la aprehensión de Áñez y cinco de sus exministros, dos de los cuales ya fueron detenidos: el extitular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, y el de Justicia, Álvaro Coimbra. Los exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez y Luis Fernando López son los otros alcanzados por la orden fiscal.

En horas de la noche, algunos medios televisivos informaron desde la ciudad de Trinidad que los efectivos policiales y dos fiscales forzaron la puerta de ingreso al departamento de Áñez y mostraron cómo los policías realizaban una requisa en ese domicilio.

El "caso golpe de Estado" fue abierto por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

A ello se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales Morales ganó sin necesidad de un balotaje con su principal rival: Carlos Mesa.

Los principales acusados en este proceso son el entonces líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, ahora virtual gobernador de Santa Cruz, y su padre. Incluso Camacho reveló que su progenitor "cerró" con militares y policías para que no defiendan al Gobierno.

Por este caso también hay mandamientos de aprehensión para los excomandantes militares Williams Kaliman y Sergio Orellana, y el excomandante policial Yuri Calderón. El viernes fue enviado a la cárcel, por seis meses, Flavio Arce, exjefe del Estado Mayor.

Jeanine Áñez tilda su detención de "ilegal"

Por su parte, Jeanine Áñez calificó de ilegal su aprehensión. “Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa tras ser regresada a celdas policiales después de declarar ante fiscales.

“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.