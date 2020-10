Extraditan a adolescente acusado del homicidio de dos manifestantes

Kyle Rittenhouse, de 17 años y acusado de asesinar con un rifle a dos manifestantes sin armas en Kenosha (Wisconsin), será extraditado de Illinois al citado estado de EE.UU., para responder por los cargos que se le imputen por su responsabilidad en dicho crimen.

En agosto pasado, el adolescente fue captado con una AR-15 durante la protestas en Wisconsin; en respuesta a la agresión de la policía a un hombre negro. Aparentemente, grupos conservadores convocaron a través de redes sociales a personas blancas para enfrentarse a los manifestantes, presuntamente para defender los negocios de cualquier saqueo o vandalismo.

Kyle Rittenhouse, the 17-year-old charged with killing two people at protests in Kenosha, will be extradited to Wisconsin, where he will be tried as an adult, an Illinois judge ruled Friday https://t.co/NOO7Cihwux