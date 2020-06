EE.UU.— De nueva cuenta el nombre de Melania Trump se vuelve tendencia en redes sociales, esto luego de que se mostrará un video en el que es obligada por su esposo Donald Trump a sonreír. Sin embargo los gestos que hace antes de lograr una extraña sonrisa es lo que ha desatado su viralización.

Este día, Melania se volvió a convertir en el objeto de críticas, comentarios y burlas, pues en redes sociales se compartió un video en el que se ve a la primera dama de EE.UU. junto a Trump en un acto presidencial.

Sin embargo, en el clip llama la atención ver como Donald le dice algunas palabras a Melania, las cuales podrían haber sido para que sonría ante las cámaras de miles de reporteros que estaban documentando el momento.

En el video se observa a Trump posaba sonriente y relajado mientras que Melania luce seria e impasible, pero él termina obligándola a sonreír, esa acción es la que ha viralizado el nombre de la exmodelo, pues lo hizo de un modo tan extraño que fue imposible no reaccionar a él.

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM

Debido a que Melania antes de "sonreír" hace un gesto de aparente ‘‘fastidio’’, miles de usuarios han señalado que ‘‘el lenguaje corporal de Melania es un grito de socorro’’, entre otras opiniones parecidas.

Cabe destacar que no es la primera vez que la esposa de Trump se viraliza por alguna mueca o gesto. En redes sociales hay una cantidad de videos en los que se muestra a la primera dama reflejando incomodidad al estar con el presidente de Estados Unidos.- Con información de Semana y NIUS.

First Lady Melania Trump doesn’t look too happy with the hand holding pic.twitter.com/FqqGX99sVl