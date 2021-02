Extraño síndrome en niños que tuvieron Covid alarma en Reino Unido

REINO UNIDO.- La aparición de una extraña infección en niños contagiados con Covid está encendiendo las alarmas de los pediatras británicos. Se trata de un Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico que no aparece con la infección de coronavirus, sino varias semanas después.

De acuerdo con un artículo de The Guardian, se estima que se hospitaliza hasta a 100 niños por semana por este síndrome.

Los casos de PIMS ya habían sido detectados entre marzo y abril del año pasado, durante la primera ola de la pandemia, pero muchos creían que era Kawasaki, pues sus síntomas son similares.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico?

Sarpullidos.

Fiebres de hasta 40 ºC.

Presión arterial muy baja.

Problemas abdominales.

Los especialistas consultados por The Guardian coincidieron que este síndrome está directamente relacionado con el coronavirus y que, si no se atienden sus síntomas, puede ser mortal.

Hasta el momento solo dos niños fallecieron por esta consecuencia del Covid desde que inició la pandemia y la padece apenas uno de cada cinco mil menores, alrededor de un mes después de haber tenido el virus.

El incremento de las hospitalizaciones por esta causa no tiene que ver con que haya aumentado la incidencia del PIMS entre los niños contagiados, sino con que creció el nivel general de infecciones en todas las edades.