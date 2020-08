Facebook recibe millonaria multa en Brasil por no bloquear las ''fake news''

RÍO DE JANEIRO.- El Supremo ordenó este viernes a Facebook pagar 1.2 millones de reales diarios (5.2 millones de pesos mexicanos) por incumplir la determinación de bloquear los perfiles de políticos, empresarios y personalidades allegadas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; investigados por presunta difusión de noticias falsas.

La red social ya acumulaba una multa por 1.9 millones de reales (unos 8.3 millones de pesos) por incumplir la decisión. No obstante, el magistrado Alexandre de Moraes aumentó de 20,000 reales a 100,000 reales diarios (de 87,329 a 436,692 pesos) la sanción por cada uno de los 12 perfiles que la justicia exige bloquear.

Así las cosas, Facebook tendrá que desembolsar la citada suma hasta que desactive las cuentas de los bolsonaristas investigados por presunta difusión de noticias falsas.

Mais uma decisão descabida. Facebook faz bem em recorrer e defender a liberdade de expressão, condenar a censura e lembrar os limites da jurisdição do STF. Não basta mandarem e desmandarem no Brasil, querem dar ordens ditatoriais também no exterior?https://t.co/pZ9vuWZ5NK