Fallece el cardenal australiano Edward Cassidy, diplomático vaticano

El cardenal australiano Edward I. Cassidy, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, falleció hoy sábado 10 de abril después de una vida dedicada a la diplomacia y al ecumenismo.

Nacido en Sydney el 5 de julio de 1924, accedió al seminario en 1943 y recibió el orden presbiterial en 1949.

En 1952 comenzó sus estudios en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. En 1953 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, informó aciprensa.com.

A continuación, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y fue enviado primero a la India y luego a Irlanda, El Salvador y Argentina.

El Papa Pablo VI lo nombró Arzobispo titular de Amanzia el 27 de octubre de 1970 y pro Nuncio Apostólico en la República de China (Taiwán).

En 1972 recibe el nombramiento como pro Nuncio Apostólico en Bangladesh y Delegado Apostólico en Birmania.

