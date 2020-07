Fallece John Lewis, líder de los derechos civiles en EE.UU.

Washington (EFE).- El histórico dirigente afroamericano y congresista demócrata John Lewis murió este viernes de cáncer a los 80 años, según confirmó la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

“Hoy, Estados Unidos llora la pérdida de uno de los más grandes héroes de la historia de los Estados Unidos: el congresista John Lewis, la conciencia del Congreso“, dijo su jefa de filas en un comunicado.

.@RepJohnLewis was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. pic.twitter.com/xMbfAUhLUv