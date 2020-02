Fallo en una aplicación para móvil, la causa de la demora en los resultados de Iowa

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Una nueva aplicación para teléfono móvil que debía recabar velozmente los datos de unas 1,700 asambleas de votantes en Iowa es al parecer la responsable de la falta de resultados del primer caucus organizado por el partido Demócrata.

Los problemas con la aplicación causaron tanta confusión que dirigentes demócratas se vieron obligadas a escrutar votos manualmente, lo que demora el proceso y presenta el peligro de un error humano. El presidente del Partido Demócrata en Iowa Troy Price aseguró que no se trató de un hackeo ni infiltración indebida.

Los dirigentes aseguraron que los resultados saldrían el martes una vez que verifiquen las papeletas manualmente y las cotejen con las copias.

Tom Courtney, líder de los demócratas en el condado Des Moines, declaró que en varias jurisdicciones, incluso la de él, la aplicación “fue un desastre”.

Cuando los activistas demócratas locales llamaron a la central del partido, “nadie contestó el teléfono”, se quejó.

Los problemas fueron un bochorno para el estado que trata de preservar su status como el primero en realizar las contiendas internas de los partidos de cara a una elección presidencial. La demora con toda seguridad animará los argumentos de que las asambleas — que en ocasiones pueden ser aparatosas y desordenadas - son anticuadas y perjudiciales.

El Partido Demócrata de Iowa mantuvo su sistema de entrega de resultados a pesar de advertencias sobre posibles hackeos y apagones. Los altos cargos demócratas insistieron en que tomaron numerosas precauciones de seguridad y que cualquier problema sería resuelto a la brevedad gracias a que hay copias en papel.

Pero los organizadores en Iowa nunca llegaron a poner a prueba la aplicación antes del lunes. Los altos cargos del partido en ese estado habían advertido que no entregarían la aplicaicón a los teléfonos celulares sino hasta justo antes de la competencia, a fin de minimizar cualquier posibilidad de interferencia.

Algunos jefes de distrito dijeron que no pudieron bajar el programa a sus teléfonos, o que no pudieron registrarse en él, y que al final optaron por no usarlo.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de AP David Pitt y Scott McFetridge en Des Moines y Ryan J. Foley en Iowa City.

