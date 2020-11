Falta un aval a la vacuna

Estaría disponible para México en diciembre o enero

Salud

La vacuna contra el Covid-19 no podrá distribuirse en el mundo sino hasta que lo autorice la Dirección de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con lo programado, el primero de diciembre la agencia estadounidense informará si aprueba o no la distribución.

“De obtenerse una respuesta negativa en Estados Unidos, no se podría aprobar la distribución en otros países”, indicó Paola Fontanelli, directora de Comunicación de Pfizer México.

“En el país no sé quién lo aprueba, lo que sé es que si no lo aprueba la FDA no tendremos oportunidad de que se apruebe en los diferentes países”, dijo.

“En México esperamos tenerla ojalá en diciembre o a más tardar en enero ya disponible para el personal de salud y los primeros grupos vulnerables”, precisó.

