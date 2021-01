Familia de Lou Smit, cerca de hallar al asesino de JonBenét

El caso de JonBenét, la niña de seis años hallada sin vida en el sótano de su casa, en Colorado (Estados Unidos); se ha convertido en una de las investigaciones criminales sin resolver más conocidas.

Hoy, a 24 años del asesinato de la exreina de belleza infantil, la familia Smit busca entre 20 posibles sospechosos analizar su ADN para encontrar al culpable, ¿la razón? Honrar la memoria de su padre y abuelo: Lou Smit.

Lou Smit falleció en 2010, víctima de un cáncer, tras investigar más de 200 casos a los que logró dar un cierre con largas condenas que dieron justicia a varias familias. Sin embargo, cuando se encontraba retirado fue convocado para investigar el caso de JonBenét, su único pendiente.

